Cancro al colon sempre più under 50 si ammalano ma la prevenzione è sempre l’arma migliore

La recente scomparsa di James Van Der Beek, il celebre attore di "Dawson's Creek" morto a soli 48 anni, ha riacceso i riflettori su un problema sanitario in crescita: il cancro colorettale sta diventando sempre più frequente tra i giovani adulti. Negli Stati Uniti questa malattia rappresenta oggi la principale causa di morte per tumore tra gli under 50, superando ogni altra forma di cancro in questa fascia d'età. Un dato che fa riflettere, soprattutto se si considera che fino a pochi decenni fa questa patologia colpiva quasi esclusivamente le persone anziane. Gli esperti raccontano di un cambiamento drastico: i numeri confermano questa tendenza preoccupante: nel 2026 negli Stati Uniti verranno diagnosticati oltre 158.

Il tumore al colon retto colpisce sempre più giovani, e i numeri sono in crescita.

La notizia della morte di James Van der Beek ha portato l’attenzione sul tumore al colon retto, che colpisce sempre più giovani.

