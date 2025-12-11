Di Gregorio suona la carica dopo Juve Pafos | il messaggio del portiere scalda squadra e tifosi in vista della trasferta di Bologna! – FOTO

Di Gregorio infiamma l’ambiente con un messaggio carico di entusiasmo dopo la vittoria contro Juve Pafos. Il portiere con un post su Instagram celebra il risultato in Champions League e sprona la squadra a mantenere alto il morale in vista della prossima trasferta di Bologna. Un gesto che rafforza lo spirito di gruppo e la fiducia nei successi futuri.

Di Gregorio celebra il successo in Champions League e il clean sheet con un post su Instagram che incita il gruppo a mantenere questo spirito. Dopo una serata in cui è stato chiamato a fare gli straordinari, specialmente in un primo tempo complicato dove ha tenuto a galla la squadra con interventi decisivi, Michele Di Gregorio si gode il dolce sapore dei tre punti e della porta inviolata. La vittoria della Juventus contro il Pafos è un tassello fondamentale per il cammino europeo e il portiere bianconero, tra i migliori in campo secondo la critica, ha voluto condividere la sua soddisfazione con i tifosi attraverso i suoi canali social ufficiali.