Calciomercato Juve LIVE | svolta sul futuro di Frattesi La Juve vuole blindare Kalulu

La Juventus sta accelerando sul fronte del mercato per assicurarsi il giovane Frattesi, dopo aver scoperto che il suo attuale club non è disposto a cederlo facilmente. Intanto, la società bianconera punta a blindare Kalulu, cercando di convincere il difensore a rinnovare il contratto. Nel frattempo, le trattative proseguono senza sosta, con incontri che si susseguono tra le parti interessate.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

