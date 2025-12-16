Contratto Funzioni Locali 2022-2024 | nuove regole su festivi e notturni tra tutela del lavoro e sostenibilità degli enti
Il Contratto Funzioni Locali 2022-2024 introduce nuove regole su festivi e turni notturni, rafforzando la tutela dei lavoratori e la stabilità degli enti. Mentre garantisce certezze giuridiche e diritti organizzativi, stimola anche un dibattito su attrattività, costi e riforme strutturali nel lavoro pubblico locale.
Il CCNL rafforza certezze giuridiche e diritti organizzativi, ma apre una riflessione più ampia su attrattività, costi e riforma strutturale del lavoro pubblico locale Un contratto che incide sull’organizzazione quotidiana Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Local. Ilgiornaleditalia.it
Tabella comparativa rinnovo CCNL Funzioni Locali 2022 24
CCNL Funzioni Locali: il via libera del Comitato di settore, criticità sulle elevate qualificazioni - La presidente del Comitato di settore: "Il solo incremento da 18mila a 22mila euro annui del limite massimo per la retribuzione di posizione degli incarichi di elevata qualificazione è fortemente depo ... ilpersonale.it
Funzioni centrali, nuovo tavolo per il rinnovo del contratto: arrivano le tabelle con gli aumenti - PA Magazine https://share.google/93VtEfUyHgdaqqdya Funzioni centrali, nuovo tavolo per il rinnovo del contratto: arrivano le tabelle con gli aumenti - PA Magazine - facebook.com facebook
Comunicato stampa Aran Aran: Funzioni Centrali, via a trattativa per il contratto 2025-2027 Prossima riunione il 18 dicembre Naddeo: "Condizione inedita di tempestività, auspicabile la firma nei primi mesi del 2026" Roma, 3 dicembre 2025 - Si è aperto ogg x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.