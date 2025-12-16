Contratto Funzioni Locali 2022-2024 | nuove regole su festivi e notturni tra tutela del lavoro e sostenibilità degli enti

Il Contratto Funzioni Locali 2022-2024 introduce nuove regole su festivi e turni notturni, rafforzando la tutela dei lavoratori e la stabilità degli enti. Mentre garantisce certezze giuridiche e diritti organizzativi, stimola anche un dibattito su attrattività, costi e riforme strutturali nel lavoro pubblico locale.

Il CCNL rafforza certezze giuridiche e diritti organizzativi, ma apre una riflessione più ampia su attrattività, costi e riforma strutturale del lavoro pubblico locale Un contratto che incide sull’organizzazione quotidiana Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Local. Ilgiornaleditalia.it

