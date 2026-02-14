Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ha ricevuto lettere minatorie che lo accusano di agire contro il territorio. Le minacce sono arrivate anche a Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari, che ha scritto più volte sul parroco e aveva già ricevuto avvertimenti simili in passato. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro queste intimidazioni, che sono state consegnate in modo anonimo.

Una serie di lettere minatorie è stata recapitata al parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello. Oltre al sacerdote, destinatari delle minacce sono anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Marco Cappellari, de L’Altipiano, autore di diversi articoli dedicati alla figura del parroco e già in passato destinatario di lettere dal contenuto analogo. Informato Mantovano, coinvolta la Prefettura Informato dell’accaduto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Vertice delle forze di polizia a Caivano Il prefetto ha quindi convocato per domani, a Caivano, una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi a tutela dei soggetti coinvolti e garantire le condizioni di sicurezza sul territorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lettere minatorie al parroco di Caivano, nel mirino anche Meloni e un giornalista

A Caivano, lettere minatorie sono state inviate a don Maurizio Patriciello, e tra le minacce ci sono anche segnali rivolti a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio.

I ladri hanno preso di mira scuole e chiese nella zona di Broni e Parona, causando danni e rubando oggetti di valore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.