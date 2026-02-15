Bug di youtube fa sparire i commenti
Un problema tecnico di YouTube ha causato la scomparsa dei commenti sotto molti video, lasciando gli utenti senza la possibilità di interagire. Questa anomalia riguarda la versione web del sito, dove i commenti sono spariti senza preavviso, generando confusione tra gli utenti che cercano di partecipare alla discussione.
l’analisi odierna esamina il fenomeno legato alle limitazioni di youtube e alle peculiarità dei commenti e della disponibilità dei contenuti sulla versione web. si osserva una strategia aziendale mirata a contrastare gli ad blocker, finalizzata ad incentivare l’abbonamento premium. parallelamente, emergono episodi in cui i commenti risultano disattivati o in cui alcuni elementi descrittivi non sono accessibili; tali situazioni si verificano principalmente nella fruizione su webdesktop, con indicazioni non universali e non costanti tra diverse piattaforme. commenti disattivati su youtube: fenomeno web e desktop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
I diritti afro contano, i soldi di più: un’attivista fa sparire oltre 3 milioni
Un’attivista di Black Lives Matter, Tashella Sheri Amore Dickerson, è stata incriminata da un gran giurì per aver sottratto oltre 3 milioni di dollari destinati a cause sociali.
Android auto bug che fa scomparire la tua auto da google maps
Un nuovo bug di Android Auto sta creando problemi agli utenti.
Traduzione Audio YouTube non funziona 3 Motivi REALI e il Difetto Nascosto che la Fa Sparire
Argomenti discussi: YouTube: bug svuota il feed video nella versione desktop; Testi delle canzoni limitati su YouTube Music: accesso completo solo con Premium?; Apex Legends: il percorso futuro; Nvidia Shield TV potrebbe aggiornarsi presto: nuova versione in cantiere.
Bug critico nel Semantic Kernel da 9.9 di score: i file sono a rischio. Aggiorna subito Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/bug-critico-nel-semantic-kernel-da-9-9-di-score-i-file-sono-a-rischio-aggiorna-subito/ #redhotcyber #news #cybersecurity facebook