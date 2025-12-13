I diritti afro contano i soldi di più | un’attivista fa sparire oltre 3 milioni

Un’attivista di Black Lives Matter, Tashella Sheri Amore Dickerson, è stata incriminata da un gran giurì per aver sottratto oltre 3 milioni di dollari destinati a cause sociali. L’FBI accusa Dickerson di aver dirottato fondi, destinati alle cauzioni degli attivisti, per acquisti immobili e viaggi personali, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e l’etica nel movimento.

Un Gran giurì incrimina Tashella Sheri Amore Dickerson, di Black Lives Matter, per 25 capi d’accusa: secondo l’Fbi ha dirottato fondi destinati alle cauzioni degli attivisti per acquistare immobili e pagarsi viaggi. Laverita.info

