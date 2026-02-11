Dopo soli quattro giorni di gare, l’Italia si avvicina a un record storico ai Giochi Invernali. La squadra azzurra ha già eguagliato il numero di medaglie conquistate a Torino 2006. Un risultato che sorprende, considerando il ritmo rapido e le performance positive degli atleti italiani.

Sono bastati quattro giorni alla rappresentativa azzurra che difende la bandiera Italia ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali per eguagliare il record di medaglie di Torino 2006. Due ori, due argenti e sette bronzi: è questo il medagliere dell’Italia Team e assume una speciale valenza statistica: gli 11 podi parziali, infatti, hanno già eguagliato il numero complessivo di quelli ottenuti 20 anni fa a Torino 2006, fino a oggi l’edizione invernale più munifica tra quelle ospitate nel nostro Paese. Un altro primato dopo quello fatto registrare domenica scorsa, grazie alle 6 medaglie in un giorno, record storico di tutti i tempi per l’Italia ai Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giochi Invernali, è già un’Italia da record: eguagliato il medagliere di Torino 2006

#Milano-Cortina 2026 || L'Italia si posiziona tra le nazioni più in vista nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

#Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte.

ENRICO FABRIS è leggenda del pattinaggio! Medaglia d'ORO nei 1500 m | TORINO 2006 | RIVIVI LA GARA

