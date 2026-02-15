Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 15 febbraio 2026

Il finanziere ha perso la vita in un incidente sulla strada statale, a causa di un tamponamento tra due veicoli che si sono scontrati violentemente. Nel frattempo, a San Tammaro, un incendio ha distrutto parte di un’azienda bufalina, causando danni ingenti alle strutture e alle mucche presenti. A Aversa, una voragine si è aperta improvvisamente in via San Paolo, bloccando il traffico e creando paura tra i residenti.

La tragedia del finanziere è morto in un tragico incidente, l'orrore nell'azienda bufalina di San Tammaro, la voragine in via San Paolo ad Aversa La tragedia della statale dove un finanziere è morto in un tragico incidente, l'orrore nell'azienda bufalina di San Tammaro, la voragine in via San Paolo ad Aversa. Queste le breaking news del 15 febbraio 2026. Un dramma si è consumato sulla statale che collega Isernia a Venafro. Un finanziere di 56 anni, Maurizio Cortellessa di Vairano Patenora, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Gravissima la moglie che era con lui.