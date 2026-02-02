Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 2 febbraio 2026

Oggi a Caserta sono accadute diverse cose che hanno fatto parlare in città. La giornata si è aperta con notizie di cronaca, ma non sono mancati anche aggiornamenti su fatti di attualità. Abbiamo raccolto le dieci notizie più importanti, quelle che hanno attirato l’attenzione dei cittadini e dei media. Dalla mattina fino a sera, le notizie si sono susseguite, lasciando spazio a una panoramica completa di quello che è successo nella provincia.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità. Volete una panoramica completa delle notizie del 2 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Inchiesta sul sistema di furti d'auto e mercato nero: 12 a rischio processo. Chiuse le indagini: la Procura ora dovrà decidere se richiedere l'incriminazione degli indagati Litiga con la moglie e spara tre colpi di pistola in casa: arrestato 57enne. L'episodio di violenza a Casal di Principe: è accusato di tentato femminicidio Svanito nel nulla dopo l'uscita da scuola: 16enne ritrovato alla stazione. I genitori avevano denunciato la scomparsa alla polizia: è stato rintracciato dopo poche ore Studentessa di 15 anni muore stroncata da malore: "Addio Nancy, eri dolcissima".

