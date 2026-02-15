Bologna omaggia il Giappone | da Hokusai al manga un’immersione tra arte storia e innovazione grafica

Bologna dedica un’intera serie di eventi al Giappone, in risposta alla crescente passione dei cittadini per la cultura nipponica. La città organizza esposizioni, proiezioni e concerti per far scoprire le diverse sfumature dell’arte giapponese, dalla tradizione dei maestri come Hokusai fino alla vivacità del manga moderno. La mostra “Graphic Japan” invita i visitatori a esplorare l’evoluzione grafica e artistica del Giappone, attirando molti appassionati e curiosi.

Bologna celebra l'arte giapponese: un viaggio da Hokusai al manga tra mostre, cinema e concerti. Bologna è al centro di un intenso calendario di eventi dedicati alla cultura giapponese, in parallelo alla mostra "Graphic Japan. Da Hokusai al Manga", ospitata al Museo Civico Archeologico fino al 6 aprile 2026. L'iniziativa offre un'immersione completa nell'arte e nella creatività del Sol Levante, esplorando le tecniche tradizionali dell'ukiyo-e fino all'esplosione del manga e dell'animazione contemporanea. I segreti della xilografia: la conferenza su Ukiyo-e. Oggi, 15 febbraio 2026, alle ore 16:00, il Museo Civico Archeologico ospiterà la conferenza "Magie di carta e di legno: la produzione di stampe ukiyo-e" tenuta da Alessandro Guidi, direttore del Centro Studi d'Arte Estremo-Orientale.