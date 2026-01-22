Bremer esulta sui social dopo la vittoria contro il Benfica | Testa cuore e gruppo Poi il messaggio ai compagni – FOTO

Bremer ha condiviso sui social la propria soddisfazione per la vittoria contro il Benfica, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra, del cuore e della determinazione. Con un messaggio diretto ai compagni, ha evidenziato il valore della coesione e dell’impegno collettivo, elementi fondamentali per affrontare le sfide future. La sua testimonianza riflette l’attenzione alla crescita del gruppo e alla volontà di migliorarsi costantemente.

Bremer sui social esprime la sua felicità per la vittoria contro il Benfica, ma lancia un messaggio molto chiaro anche ai compagni. Aria serena in casa Juve dopo la bellissima vittoria contro il Benfica. I bianconeri hanno esultato per il successo di ieri sera con diversi post sui social. Anche Bremer ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la vittoria e inviato un chiaro messaggio ai compagni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO « Testa, cuore, gruppo. Pronti a tornare a lavoro per le prossime sfide! », si legge nel post pubblicato da Bremer sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer esulta sui social dopo la vittoria contro il Benfica: «Testa, cuore e gruppo. Poi il messaggio ai compagni» – FOTO

