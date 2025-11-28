Famiglia nel bosco la casa offerta da Armando per far tornare i bimbi coi genitori | A Nathan è piaciuto tutto

A Dentro la Notizia le immagini della casa offerta dal signor Armando e dalla figlia alla famiglia nel bosco: "A Nathan è piaciuta molto, sono ottimista. L'obiettivo è quello di far tornare i bambini con i genitori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia una svolta: “Hanno visionato un casolare” - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo ripensamento nel bosco Famiglia nel bosco: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti, bimbi al centro delle nostre scelte” - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2025/1… #bosco #bambini #Palmoli #Abruzzo Vai su X

“Per voi casa gratis in centro, accettatela e riabbraccerete i vostri figli”, l’offerta del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco - L'appello del sindaco di Palmoli alla famiglia del bosco: "Casa gratis in centro è l'unica strada per riabbracciare i vostri figli" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Palmoli, il sindaco offre una casa gratis alla “famiglia del bosco”: “Riabbracciate i vostri figli” - Il sindaco di Palmoli lancia un nuovo appello alla famiglia che vive nei boschi: “Accettate la casa gratuita, è l’unica via per riabbracciare i vostri figli”. Riporta blogsicilia.it

Famiglia nel bosco, il sindaco offre (di nuovo) una casa gratis con non uno ma due bagni - Una casa con due bagni e tre camere da letto: è l'appartamento in centro a Palmoli che il sindaco sta proponendo alla famiglia ' nel bosco' per il tempo necessario a ristruttura il casolare che i giud ... Segnala dire.it