Big in Sint Truiden cosa c' è dietro la squadra più giapponese d' Europa
A Sint Truiden, la squadra più giapponese d’Europa ha attirato l’attenzione grazie a un semplice foglietto con i nomi dei compagni, che rivela un legame forte con il Giappone. Dietro questa realtà, c’è anche un imprenditore belga appassionato di collezionare club di calcio. Inoltre, un ex assistente di Ficcadenti a Verona ha contribuito a costruire questa squadra, portando con sé esperienze internazionali.
Un foglietto coi nomi dei compagni. Un imprenditore belga che faceva collezione di club. Un ex assistente di Ficcadenti a Verona. Un autografo di Zico. Un'idea nata a tavola. Uno stadio chiamato Inferno. Un esempio italiano. Uno chef stellato a Tokyo che si ispira al Belgio. Un ponte tra due paesi. Il nipote di un soldato americano. Un club che fa da ponte tra due paesi e due culture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ritiro Juventus, niente più partenza nel giorno di vigilia per la squadra: Spalletti svela il motivo di questa svolta! Cosa c’è dietro
Il ritiro della Juventus cambia strategia: niente più partenze nel giorno di vigilia.
Sanremo, aria tesa tra due BIG? Cosa sta accadendo dietro le quinte
Dietro le quinte di Sanremo si svelano tensioni tra due grandi protagonisti, tra sorrisi di velluto e atteggiamenti glaciale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
