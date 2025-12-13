Ritiro Juventus niente più partenza nel giorno di vigilia per la squadra | Spalletti svela il motivo di questa svolta! Cosa c’è dietro

Il ritiro della Juventus cambia strategia: niente più partenze nel giorno di vigilia. Spalletti ha spiegato le ragioni di questa svolta, segnando un nuovo approccio nella preparazione della squadra. Ecco i dettagli sulla decisione e le motivazioni dietro questa scelta.

Ritiro Juventus, non ci sarà più la partenza nel giorno di vigilia per la squadra: Spalletti ha rivelato il motivo di questa decisione! Cosa c’è dietro. In conferenza stampa alla vigilia di Bologna Juve, Luciano Spalletti ha svelato la novità: niente più ritiro pre-partita. Ecco le sue dichiarazioni. NIENTE RITIRO – «Non andremo più in ritiro, il ritiro non è mai un luogo ma una condizione mentale. Una condizione, un condizionamento. Non si andrà più perché è una fatica maggiore, a voi non sembrerà così ma io lo so bene. Le ho viste tutte le risposte e le strade da percorrere. A ragazzi che vengono dall’estero e hanno mogli con figli, poi da stasera inizia il viaggio, da stamattina il borsone, poi vai là e dalla mattina alla sera pensi alla partita, ogni cosa diventa corrosione per i muscoli, per la testa. Juventusnews24.com

