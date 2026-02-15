Un uomo romeno di 47 anni, senza fissa dimora, ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato e le ha rotto una gamba, provocando scompiglio tra i clienti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui l’aggressore afferra la piccola mentre la famiglia si appresta a uscire dal negozio, scatenando il panico tra i passanti.

Il papà spinge il carrello con la spesa e la mamma tiene la bimba di un anno e mezzo per mano. All’Esselunga di via Corridoni, a Bergamo, un ordinario sabato familiare viene interrotto da una scena che terrorizzerebbe ogni genitore. Mentre la famigliola si sta dirigendo verso le porte scorrevoli dell’uscita, dalle vicine vetrate dell’entrata li intercetta uno sconosciuto. La scena dura 20 secondi, ma bastano per mettere sotto choc i genitori prima di tutti, i clienti e il personale. Sono le 13, in pieno orario di pranzo e di spese, e le telecamere acquisite dalla polizia riprendono tutto. L’uomo, un romeno di 47 anni, senza fissa dimora, punta la bimba. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

