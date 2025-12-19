Allegri squalificato? Ecco cosa rischia il mister rossonero dopo la Supercoppa Italiana

Dopo la finale di Supercoppa Italiana a Riad, Allegri si trova sotto la lente degli ispettori federali. La possibile squalifica del tecnico rossonero sta facendo discutere, con il rapporto investigativo che potrebbe compromettere il suo futuro sulla panchina del Milan. La vicenda apre nuovi interrogativi sulla condotta e sulle conseguenze di quanto accaduto in Arabia.

© Calcionews24.com - Allegri squalificato? Ecco cosa rischia il mister rossonero dopo la Supercoppa Italiana Allegri verso la squalifica: il rapporto degli ispettori federali inchioda il tecnico rossonero La semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad continua a far discutere ben oltre il verdetto del campo. Se il successo per 2-0 ha premiato il Napoli di Antonio Conte, l'attenzione mediatica e disciplinare si è rapidamente spostata sul comportamento di Massimiliano.

Cos'è successo tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. La lite in panchina: le parole e il retroscena - Dal campo agli spogliatoi al comunicato del Napoli: «Aggressione fuori controllo». corriere.it

Perché Allegri e Oriali hanno litigato? I motivi dell'acceso diverbio - Al centro dello scontro è finito Lele Oriali, che ha iniziato un botta e risposta continuo con Allegri. tag24.it

Con Allegri squalificato sarà Marco Landucci a guidare il Milan dalla panchina nel match contro il Torino . A DAZN il vice ha presentato la sfida, sottolineando intensità, attenzione e la voglia di portare a casa un risultato pesantissimo. #TorinoMilan # - facebook.com facebook

Napoli-Milan di Supercoppa finisce in polemica: cosa è successo tra Allegri e Oriali. Rischio squalifica NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 x.com

