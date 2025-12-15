David Juve, attaccante canadese della Juventus, torna sotto i riflettori dopo una serata deludente. Tuttosport non risparmia critiche, definendo la sua prestazione come una delle peggiori, senza riuscire a incidere in campo. La sua performance viene duramente giudicata, alimentando discussioni sulle sue reali qualità e sul suo ruolo nella squadra.

David Juve, altra serata da incubo. Tuttosport ci va giù pesante: «Gara che fa impallidire, non azzecca una sponda». Bocciatura pesantissima per il canadese

David Juve, l’analisi severa di Tuttosport sulla prova dell’attaccante canadese che non riesce a incidere e finisce nel mirino della critica. La vittoria di misura conquistata dalla Juventus sul campo del Bologna ha portato tre punti fondamentali, ma ha lasciato strascichi pesanti per alcuni singoli. Se la difesa ha retto e Cabal ha trovato il guizzo decisivo, lo stesso non si può dire per il reparto avanzato, dove Jonathan David è incappato in una serata che definire negativa è un eufemismo. La prestazione dell’attaccante è stata analizzata con estrema severità dai quotidiani sportivi e, in particolare, Tuttosport non ha usato mezzi termini per descrivere le difficoltà incontrate dal canadese contro la retroguardia rossoblù. Juventusnews24.com

Jonathan David • Welcome to Juve | BEST Goals & Skills

