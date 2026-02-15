Banca Annia 15 su 15 | vittoria anche a Brembo

La Banca Annia Padova Women ha vinto ancora, questa volta contro il Brembo Volley Team, portando a casa il successo con un netto 3-0. La squadra di coach Rossi ha dominato il match, dimostrando grande determinazione e precisione in ogni set. La vittoria conferma la posizione di leadership in classifica, mantenendo imbattuta la serie di partite vinte.

La Banca Annia Padova Women supera Brembo 3-0 in trasferta, soffrendo nei finali ma confermando solidità a muro. Quindicesima vittoria consecutiva, decisive Wabersich e Vecerina La Banca Annia Padova Women allunga la propria striscia positiva espugnando il campo del Brembo Volley Team con un 3-0 che vale la quindicesima vittoria in altrettante partite. Un risultato netto nel punteggio, meno nella sostanza di una gara in cui le padovane hanno dovuto fare i conti con la pressione in battuta delle padrone di casa e con qualche imprecisione di troppo in attacco. Priva di Fenzio al centro, la formazione allenata da Vincenzo Rondinelli ha trovato ancora una volta nella fase muro il proprio punto di forza: 13 muri vincenti complessivi, cinque dei quali firmati da Volpin.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Banca Annia Padova Women, arriva anche settima vittoria consecutiva Banca Annia in Trentino a caccia della settima vittoria consecutiva Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Banca Annia: Masiero e compagne chiamate a difendere l'imbattibilità stagionale; La Banca Annia Virtus cade sul campo dell'Olimpia Castello: sconfitta 82-79; BI 5^R: oggi Dinamo domenica Falconstar e Sbp Jadran a riposo; Rovigo in love, tutto pronto per la nona edizione della mezza maratona: Attesi 1.200 partecipanti, opzioni anche per gli amatori. Pallavolo B1F GirC – Banca Annia, vittoria anche con Brembo VolleyLa Banca Annia Padova Women vince anche nella trasferta di Brembo. L'imbattuta squadra venta (15 vittorie in 15 gare) pur faticando più del previsto si è imposta con un netto e meritato 3-0. Le bergam ... ivolleymagazine.it Banca Annia: Masiero e compagne chiamate a difendere l'imbattibilità stagionaleAncora una trasferta per la Banca Annia Padova Women, che nella seconda giornata del girone di ritorno sarà impegnata con Brembo sabato 14 febbraio alle 20.30 a Mapello (Bergamo) ... padovaoggi.it Domenica 15 febbraio | ore 18:00 Banca Annia Padova Logimatic Ozzano PalaRubano - Rubano (PD) | Rensi Gioielli La gara sarà disponibile esclusivamente in differita nel nostro canale #Youtu facebook