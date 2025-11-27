Banca Annia in Trentino a caccia della settima vittoria consecutiva
Ancora una trasferta per la Banca Annia Padova Women, che sabato alle 20.30 sarà a Volano per la partita con la Rothoblaas. Masiero e compagne sono reduci dalla settima vittoria in altrettante partite ottenuta nella trasferta di Cerea, mentre la squadra trentina in classifica è più indietro, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Banca Annia in Trentino a caccia della settima vittoria consecutiva - Mister Rondinelli: «Quello di B1 è un campionato complicato, non è facile vincerlo. padovaoggi.it scrive