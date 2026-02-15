Bambino col cuore bruciato a Napoli l' errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese | cosa sappiamo

Un bambino di Napoli ha subito un fallimento nel trapianto di cuore a causa di un errore nel trasporto dell’organo, che ha causato il suo cuore “bruciato”. Il problema si è verificato perché il ghiaccio usato per conservare il cuore si è sciolto troppo presto, compromettendo il trapianto. Dopo quasi un mese di silenzio, è emerso che le autorità sanitarie avevano inviato una segnalazione solo dopo aver scoperto il problema.

Sono ore cruciali per la sorte del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo il fallito trapianto del cuore “bruciato”, il piccolo è attaccato a un macchinario per la sopravvivenza, in attesa di poter ricevere un nuovo cuore. I medici sono però divisi sulla possibilità che il bimbo possa essere ancora trapiantabile. Intanto va avanti l’indagine per capire cosa sia accaduto: a “bruciare” l’organo sarebbero stati dei problemi nel trasporto, forse l’uso di ghiaccio secco. Mentre resta da chiarire perché l’ospedale ha inviato la segnalazione su quanto accaduto soltanto un mese dopo il trapianto fallito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il legale della famiglia ha annunciato che il bambino con il cuore gravemente danneggiato sta attraversando un momento difficile a causa della sua condizione, che lo costringe a lunghe terapie e controlli costanti.

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

