Finlandia sulla linea del gelo | Stubb la memoria della Guerra d’Inverno e il rischio di un Baltico instabile

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha dichiarato che, prima o poi, l’Europa dovrà tornare a un dialogo diretto con la Russia nei futuri negoziati sulla guerra in Ucraina. Secondo Stubb, la leadership americana resta oggi “indispensabile”, ma l’Unione Europea non potrà sottrarsi a un ruolo più attivo nel momento in cui si aprirà una finestra diplomatica. Il capo di Stato, reduce da colloqui con Zelensky, partner europei e funzionari statunitensi, si è detto scettico su un cessate il fuoco a breve: la dinamica del conflitto e le pressioni sulle parti rendono improbabile un congelamento della linea del fronte. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Finlandia sulla linea del gelo: Stubb, la memoria della Guerra d’Inverno e il rischio di un Baltico instabile

Leggi anche questi approfondimenti

È attivo il concorso “Prova a vincere un voucher per un viaggio in Lapponia”, dedicato ai prodotti L’Oréal Paris della linea Revitalift e Age Perfect. Se acquisti uno dei prodotti coinvolti, puoi partecipare all’estrazione di un viaggio per due persone in Finlandia. - facebook.com Vai su Facebook

Finlandia: cittadini chiamati alle urne per il ballottaggio tra Stubb e Haavisto - La sfida è tra l'ex primo ministro Alexander Stubb, di centro destra, e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, di ... Lo riporta it.euronews.com

Elezioni presidenziali in Finlandia: vince il conservatore Stubb - La Finlandia ha un nuovo presidente: sarà il conservatore Alexander Stubb a guidare il Paese (neo)membro della Nato. Secondo ilgiornale.it

Elezioni in Finlandia, Stubb e Haavisto al ballottaggio delle presidenziali - Uno dei due sarà il nuovo presidente della Finlandia dopo il ballottaggio del prossimo 11 ... Come scrive it.euronews.com

In Finlandia l’ex primo ministro Alexander Stubb ha vinto il primo turno delle presidenziali: a febbraio è previsto il ballottaggio - In Finlandia il primo turno delle elezioni presidenziali è stato vinto dall’ex primo ministro Alexander Stubb, del Partito di coalizione nazionale, di centrodestra: secondo i risultati preliminari, ... ilpost.it scrive

Stubb vince al ballottaggio. La Finlandia al centrodestra - L'ex premier finlandese Alexander Stubb, politico del partito conservatore Coalizione Nazionale, pare avviato verso la vittoria al ballottaggio per diventare il nuovo presidente della Finlandia: i ... ilgiornale.it scrive

Ballottaggio in Finlandia: si sceglie il presidente che guiderà il paese neo-membro della Nato - HELSINKI – Gli elettori finlandesi scelgono oggi il prossimo presidente, il cui compito principale sarà quello di guidare la politica estera e di sicurezza del paese nordico che è divenuto membro ... Da repubblica.it