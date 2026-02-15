Baldwin su Fenerbahçe | Qui si gioca solo per vincere E su De Colo | Volevo ucciderlo

Alec Baldwin ha dichiarato di essere innamorato del Fenerbahçe, affermando che qui si gioca solo per vincere, e ha aggiunto di aver desiderato di colpire duramente De Colo durante una partita. Baldwin ha spiegato che il suo entusiasmo nasce dalla voglia di affrontare ogni sfida con determinazione e passione. Nel frattempo, il club turco si concentra sulla conquista di risultati concreti in Europa, puntando su disciplina e unità tra i giocatori.

