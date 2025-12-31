Modric | Milan Scudetto possibile | qui si gioca per vincere Allegri incredibile | somiglia ad Ancelotti

Luka Modric, centrocampista croato del Milan, ha recentemente rilasciato un’intervista al 'Corriere della Sera'. Nel confronto tra i club e le strategie di squadra, Modric ha sottolineato come il Milan possa ambire allo Scudetto, evidenziando l’impegno e la determinazione del team. Ha inoltre commentato le qualità di Allegri, paragonandolo ad Ancelotti, e ha espresso fiducia nel percorso dei rossoneri per questa stagione.

Cafu estasiato da Modric: "A 40 anni fa ancora la differenza. Il Milan ha fatto un grande colpo" - Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex terzino rossonero Cafù ha parlato di Milan, della corsa al tricolore e di un giovane talento brasiliano che potrebbe tornare più ... milannews.it

Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com

#Modric è il grandangolo del #Milan x.com

Luka Modric incanta la Serie A a quarant’anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.