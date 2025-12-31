Modric | Milan Scudetto possibile | qui si gioca per vincere Allegri incredibile | somiglia ad Ancelotti
Luka Modric, centrocampista croato del Milan, ha recentemente rilasciato un’intervista al 'Corriere della Sera'. Nel confronto tra i club e le strategie di squadra, Modric ha sottolineato come il Milan possa ambire allo Scudetto, evidenziando l’impegno e la determinazione del team. Ha inoltre commentato le qualità di Allegri, paragonandolo ad Ancelotti, e ha espresso fiducia nel percorso dei rossoneri per questa stagione.
Luka Modric, classe 1985, centrocampista croato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, in questo articolo, alcuni dei passaggi salienti delle confessioni dell'ex Real Madrid. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, sei da Scudetto? Con Allegri e Modric sì, ma attenzione a due gravi mancanze
Leggi anche: Ibrahimovic lancia il Milan: «Dobbiamo credere allo Scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. Rabiot doveva venire un anno fa. Su Modric e il mio ruolo…»
Niente coppe, rinforzi e il maestro del corto muso: tra Inter e Napoli il favorito è mica... il Milan?; Chukwueze: Milan favorito per lo scudetto, via dalla Serie A per un motivo; Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra»; I valori del Milan? Quelli di Modric, non quelli di Theo..
Modric: "Al Milan si deve giocare solo per vincere. Qui per chiudere un cerchio" - Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, Luka Modric, il calciatore più longevo di tutta la Serie A, ha parlato di Milan, del suo presente, passato e futuro, toccando anche ... milannews.it
Cafu estasiato da Modric: "A 40 anni fa ancora la differenza. Il Milan ha fatto un grande colpo" - Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex terzino rossonero Cafù ha parlato di Milan, della corsa al tricolore e di un giovane talento brasiliano che potrebbe tornare più ... milannews.it
Modric: «Dicevano fossi fragile. Volevo fare il cameriere, oggi sogno di ricomprare la casa di mio nonno ucciso in guerra» - Mourinho l'allenatore più duro, una volta fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi. msn.com
#Modric è il grandangolo del #Milan x.com
Luka Modric incanta la Serie A a quarant’anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.