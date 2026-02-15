Axel Laurance trionfa nell' ultima tappa del Tour de la Provence 2026 Riccitello si aggiudica la classifica generale

Axel Laurance ha vinto l’ultima tappa del Tour de la Provence 2026, portando a casa il successo dopo una fuga di gruppo che ha portato gli ultimi chilometri a un ritmo serrato. Riccitello, invece, si è aggiudicato la classifica generale, grazie alle sue prestazioni costanti durante l’intera competizione. La corsa di ieri si è conclusa con un finale emozionante, quando Laurance ha sorpreso gli avversari con uno scatto deciso negli ultimi metri, mentre il pubblico ha seguito con entusiasmo i movimenti dei ciclisti lungo le strade della Provenza.

Il terzo atto del Tour de la Provence 2026 ha offerto una giornata di corsa intensa, caratterizzata da una fuga di gruppo che ha imposto ritmi mirati e un finale deciso negli ultimi chilometri. Il traguardo di Arles ha visto prevalere un corridore in grande condizione, capace di gestire l'attacco decisivo e di tagliare la linea in solitaria, assicurandosi la sesta vittoria in carriera. La frazione Rognac-Arles, lunga 205,1 chilometri, è partita con una fuga di nove corridori: Sam Oomen, Victor Loulergue, Axel Laurance, Simon Carr, Lorrenzo Manzin, Jannis Peter, Maxime Jarnet, Clement Davy e Daniel Årnes.