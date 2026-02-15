Avellino–Pescara Aiello | Prestazione inaccettabile ora serve confronto
Il direttore sportivo dell’Avellino, Aiello, ha criticato duramente la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro il Pescara, arrivata grazie al gol di Brugman all’86’. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando l’Avellino senza punti e con molte preoccupazioni. Aiello ha chiesto un confronto tra i giocatori e lo staff per capire cosa non abbia funzionato. La squadra ora deve riflettere e trovare subito una soluzione.
Il direttore sportivo Aiello analizza la sconfitta contro il Pescara: «Prestazione non all’altezza, ora servono responsabilità e confronto con la società» Dopo la sconfitta contro il Pescara, che ha deciso la partita con il gol di Brugman all’86’, il direttore sportivo dell’U.S. Avellino, Mario Aiello, fa il punto della situazione in un momento particolarmente delicato per i biancoverdi. Su una prestazione deludente: «Sì, assolutamente. Abbiamo fatto una brutta partita. Eravamo contratti già dal primo tempo, forse l’importanza stessa della gara non ci ha permesso di esprimerci con la massima tranquillità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Bari-Avellino, Aiello: “Prestazione giusta e punto da tenere stretto”
Marotta a Prime: «Del derby bisogna salvare la prestazione, ora con l’Atletico serve lo stesso approccio. Su Sommer…»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
DIRETTA/ Avellino Pescara (risultato finale 0-1): Brugman trova il modo! (15 febbraio 2026)Diretta Avellino Pescara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il venticinquesimo turno di Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net
Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita. Missori il migliore tra i campaniAVELLINO-PESCARA: IL RISULTATO FINALE AVELLINO Daffara 5.5 - Poteva fare qualcosa di più sul gol di Brugman. Cancellotti 6 - Dopo neanche 6’. tuttomercatoweb.com
Inizia Avellino-Pescara: segui con noi la + DIRETTA + della gara tra gli irpini e i biancazzurri #Sport #Calcio facebook
#Avellino- #Pescara, le formazioni ufficiali x.com