Avellino–Pescara Aiello | Prestazione inaccettabile ora serve confronto

Il direttore sportivo dell’Avellino, Aiello, ha criticato duramente la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro il Pescara, arrivata grazie al gol di Brugman all’86’. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando l’Avellino senza punti e con molte preoccupazioni. Aiello ha chiesto un confronto tra i giocatori e lo staff per capire cosa non abbia funzionato. La squadra ora deve riflettere e trovare subito una soluzione.