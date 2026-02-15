autovelox battaglia nella curva del fattore

L’autovelox installato nella curva del Fattore ha suscitato polemiche perché si discute sulla sua conformità alle leggi. L’assessore Capocasa non ha fornito una risposta definitiva, lasciando ancora dubbi sulla legittimità della postazione. La questione si fa più complicata considerando che alcuni cittadini hanno già presentato ricorsi.

"L’autovelox alla curva del Fattore è pienamente omologato secondo la normativa vigente o no? La risposta che ci è stata data dall’assessore Capocasa non chiarisce la situazione". A fare le pulci è il consigliere comunale di Fatelli d’Italia, Stefano Paolini, dopo avere presentato una interrogazione in consiglio comunale. "Esistono profili di incertezza per i quali mantenerlo in funzione significa esporre il Comune a ricorsi, spese legali e danni erariali. Il punto è anche politico: la sicurezza stradale è un valore assoluto, ma la credibilità delle istituzioni lo è altrettanto. Un autovelox non può diventare motivo di contenzioso seriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Curva Nord del Brescia ha annunciato la fine del gemellaggio con la Curva Mare del Cesena, spiegando che la rottura deriva da divergenze irreparabili tra i due gruppi, nate soprattutto dopo la diffusione di un volantino firmato dalla curva cesenate.

