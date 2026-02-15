Auto si ribalta in mezzo alla strada | uomo soccorso in codice rosso

Un'auto si è ribaltata in strada a causa di un incidente, attirando subito l’attenzione dei passanti. L’uomo alla guida è rimasto coinvolto nello scontro e ha subito un trauma forte, che ha causato un forte boato e ha fatto uscire di corsa i residenti. Nonostante l’impatto violento, le sue condizioni non sono gravi: inizialmente soccorso in codice rosso, è stato successivamente trasferito in ospedale in codice giallo.

Lo shock è stato forte, così come il boato che ha fatto accorrere i residenti in strada. Per fortuna, però, le conseguenze per l’uomo al volante non sono state gravi: soccorso in codice rosso, è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 15 febbraio, lungo via Verdi a Capriolo. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, ma secondo le prime informazioni non risultano coinvolti altri veicoli. L’automobilista, un 81enne, avrebbe perso il controllo dell’auto che ha terminato la corsa ribaltandosi su un fianco, per cause ancora da chiarire. Per i soccorsi, oltre ad ambulanza e automedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e la carreggiata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada di Montesicuro.

The Shootist & Other True Crime Stories | FBI Files

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.