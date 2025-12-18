La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca | Il governo ha agito in modo trasparente

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti difende l’operato del governo sul caso Mps-Mediobanca, sottolineando la trasparenza e la coerenza delle azioni intraprese. Durante l'informativa in Aula, Giorgetti ha ribadito che il ministero ha sempre agito nel rispetto degli impegni presi, mantenendo un atteggiamento trasparente e aperto, anche di fronte alle indagini in corso.

Immagine generica

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato in Aula per un'informativa sul caso Mps-Mediobanca finito sotto inchiesta, ha riassunto la vicenda (ignorando ampiamente alcune parti) e ha insistito soprattutto su un punto: che il suo ministero abbia sempre agito in modo "coerente" con gli impegni presi e alla luce del sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Scalata Mps a Mediobanca, l’intercettazione di Lovaglio e Caltagirone sul ruolo di Giorgetti: “Il ministro ha scritto un sms a chi ci ha fatto bidone”

Leggi anche: Scalata Mps a Mediobanca, le intercettazioni di Lovaglio e Caltagirone sul ruolo di Giorgetti: “Il ministro ha scritto un sms”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mps-Mediobanca, così la Consob accettò la versione del Tesoro: cosa successe davvero nel collocamento del 15% di azioni; MPS-Mediobanca, come Consob ha accolto la versione del Tesoro.

versione giorgetti caso mpsGiorgetti, su Mediobanca decisione autonoma manager Mps - La decisione di Mps dell’opas su Mediobanca è stata presa dai manager della banca senese «in maniera autonoma e noi, come azionisti, abbiamo preso ... ilsole24ore.com

versione giorgetti caso mpsMps-Mediobanca, così la Consob accettò la versione del Tesoro: cosa successe davvero nel collocamento del 15% di azioni - Nonostante le rassicurazioni che prima del collocamento del 15% di azioni governative Mps non vi fosse stata «alcuna interlocuzione tra ministero e azionisti Delfin- msn.com

versione giorgetti caso mpsMPS e Tesoro: le ombre sul collocamento e il verdetto Consob - Analisi delle discrepanze sulle dimissioni dei vertici e le comunicazioni del Ministero: ecco perché non sussiste l’azione di gruppo. it.benzinga.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.