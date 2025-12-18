La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca | Il governo ha agito in modo trasparente
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti difende l’operato del governo sul caso Mps-Mediobanca, sottolineando la trasparenza e la coerenza delle azioni intraprese. Durante l'informativa in Aula, Giorgetti ha ribadito che il ministero ha sempre agito nel rispetto degli impegni presi, mantenendo un atteggiamento trasparente e aperto, anche di fronte alle indagini in corso.
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato in Aula per un'informativa sul caso Mps-Mediobanca finito sotto inchiesta, ha riassunto la vicenda (ignorando ampiamente alcune parti) e ha insistito soprattutto su un punto: che il suo ministero abbia sempre agito in modo "coerente" con gli impegni presi e alla luce del sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
