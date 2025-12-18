La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca | Il governo ha agito in modo trasparente

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti difende l’operato del governo sul caso Mps-Mediobanca, sottolineando la trasparenza e la coerenza delle azioni intraprese. Durante l'informativa in Aula, Giorgetti ha ribadito che il ministero ha sempre agito nel rispetto degli impegni presi, mantenendo un atteggiamento trasparente e aperto, anche di fronte alle indagini in corso.

Mps-Mediobanca, così la Consob accettò la versione del Tesoro: cosa successe davvero nel collocamento del 15% di azioni - Nonostante le rassicurazioni che prima del collocamento del 15% di azioni governative Mps non vi fosse stata «alcuna interlocuzione tra ministero e azionisti Delfin- msn.com

MPS e Tesoro: le ombre sul collocamento e il verdetto Consob - Analisi delle discrepanze sulle dimissioni dei vertici e le comunicazioni del Ministero: ecco perché non sussiste l’azione di gruppo. it.benzinga.com

