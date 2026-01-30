Lorenzo Simonelli non brilla al debutto stagionale sugli ostacoli Molinarolo vince Mulas cresce

La prima gara stagionale di Lorenzo Simonelli sugli ostacoli non è andata come sperava. In campo internazionale, Molinarolo ha conquistato la vittoria, mentre Mulas ha fatto un passo avanti, mostrando miglioramenti. La stagione è appena iniziata, ma le prime impressioni sono già chiare.

Serata in chiaroscuro per gli atleti italiani impegnati nei vari meeting internazionali indoor nel percorso di avvicinamento verso i primi grandi eventi dell’anno. Segnali incoraggianti nel salto con l’asta per Elisa Molinarolo, che si è presa una bella vittoria sulla pedana francese di Miramas firmando soprattutto il primato stagionale con 4.48 alla seconda prova. La sesta classificata delle Olimpiadi di Parigi 2024, infallibile nei primi tre salti odierni a 4.13, 4.28 e 4.38, è incappata in un errore a quota 4.48 (misura superata al secondo tentativo, migliorando di 8 cm lo stagionale) per poi fermarsi con tre nulli consecutivi a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Simonelli non brilla al debutto stagionale sugli ostacoli. Molinarolo vince, Mulas cresce Approfondimenti su Lorenzo Simonelli Simonelli apre l’inverno sugli ostacoli: doppio impegno azzurro nei meeting in Francia Venerdì di gare all’estero per gli atleti italiani. Atletica, buon debutto per Simonelli sui 60 piani. Pagliarini cresce, cade un record italiano giovanile Nella cornice dei meeting indoor nazionali, l’atletica italiana registra risultati positivi, tra cui il debutto di Simonelli sui 60 metri e il progresso di Pagliarini, mentre si interrompe un record italiano giovanile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lorenzo Simonelli Lorenzo Simonelli non brilla al debutto stagionale sugli ostacoli. Molinarolo vince, Mulas cresceSerata in chiaroscuro per gli atleti italiani impegnati nei vari meeting internazionali indoor nel percorso di avvicinamento verso i primi grandi eventi dell’anno. Segnali incoraggianti nel salto con ... oasport.it Atroce beffa per Lorenzo Simonelli: fuori dalla finale dei 110 ostacoli per soli 3 millesimi!Amarissima semifinale dei 110 ostacoli ai Mondiali di atletica per Lorenzo Simonelli che non si qualifica per soli 3 millesimi. Poi la beffa nella beffa: il suo 13?22 lo condanna solo al quarto ... fanpage.it VENERDI' MEETING MIRAMAS METROPOLE: DIVERSI GLI ITALIANI E LA PRIMA SUGLI OSTACOLI DI LORENZO SIMONELLI STREAMING YOUTUBE, ORARIO, DETTAGLIATA PREVIEW, ITALIANI IN GARA tutto quello che c'è da sapere sul Meeting M - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.