Arezzo scende di sella | troppo scomoda la bici?

Arezzo ha deciso di uscire dalla rete dei “Comuni Ciclabili” a causa delle difficoltà riscontrate nella mobilità in bicicletta. La città, che un tempo promuoveva l’uso della bici, ora sembra preferire altre soluzioni di spostamento, anche perché molte ciclabili risultano poco pratiche e scomode. La scelta ha sorpreso i ciclisti e gli attivisti, che avevano investito tempo e risorse per promuovere una mobilità sostenibile. La FIAB Amici della Bici di Arezzo ha reagito con amarezza, commentando che la decisione potrebbe penalizzare gli utenti della bici.

O che s'è fatto? Si pedalava piano piano, senza strafare, e ora nemmeno quello. Il Comune d'Arezzo ha deciso de levasse dalla rete dei "Comuni Ciclabili" e alla FIAB Amici della Bici di Arezzo un l'hanno presa proprio bene. Anzi, diciamolo: gli è girata parecchio. Per quattro anni se stava dentro al progetto promosso dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, con i famosi "Bike Smile". Tre sorrisi, mica cinque, ma almeno se stava al tavolo. Ora invece s'è deciso di sparecchiare tutto. E la domanda è semplice: perché? Secondo FIAB, perché di miglioramenti veri un se n'è visti. Le piste fatte? Corte, spezzate, ciclopedonali buone per la passeggiata domenicale col cane, ma senza un disegno serio.