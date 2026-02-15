Andando dove non so – La recensione
Mauro Pagani ha scelto di chiamarsi “fuggiasco” nel suo documentario, perché la sua vita è stata costellata da continue fughe e tentativi di scappare dalle convenzioni. La sua musica nasce da un desiderio di libertà che lo spinge a esplorare territori sconosciuti, spesso lasciando dietro di sé tracce di sé stesso. Un esempio concreto di questa tensione lo si trova nelle sue collaborazioni, che lo hanno portato a viaggiare tra diversi stili e culture senza mai fermarsi.
“Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”: come mai il titolo completo di questo documentario definisce uno dei più grandi compositori e musicisti italiani come “fuggiasco”? Il motivo sono la sua straripante passione e creatività. Mauro Pagani è un polistrumentista, artista e produttore che ha lavorato con alcuni dei più famosi cantanti e gruppi musicali italiani. Nel 2021, in seguito ad una malattia, si è trovato a non ricordare più pezzi del suo passato: grazie agli amici e ai colleghi (spesso le stesse persone sono per lui entrambe le cose) è riuscito a recuperare i pezzi mancanti, a ricostruirsi e rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Zverev incontra Sinner in aereo e pubblica la foto spoilerando dove sta andando in vacanza Jannik
Addio a Robert Hunter, l’ambasciatore Usa che aveva previsto la crisi della Nato. E dove stava andando l’Occidente
CLICC QUI SOTTO PER LA RECENSIONE COMPLETA
Argomenti discussi: Mauro Pagani. Andando dove non so; A Fiesole Andando dove non so il documentario sulla vita da fuggiasco di Mauro Pagani; Andando dove non so, il Bif&st lancia l’anteprima del documentario su Mauro Pagani; Andando dove non so - Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, guarda l'inizio del film.
Andando dove non so - Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, guarda l'inizio del filmIl documentario segue il grande musicista raccontando un’esistenza votata alla musica, dove ogni scelta è un atto d’amore, perfino le fratture. Dal 16 al 18 febbraio al cinema. mymovies.it
Andando dove non so - Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, dal 16 al 18 febbraio al cinemaIl documentario segue Mauro Pagani mentre, dopo aver perso temporaneamente la memoria, ricostruisce la propria identità intrecciando ricordi, musica e incontri con amici e colleghi. mymovies.it
Sabrina oggi ci parla, nella sua recensione, di una di quelle storie che ti prendono in contropiede: pensi di sapere dove stai andando, e invece finisci da tutt’altra parte. Con Not in Love, Ali Hazelwood cambia scenario ma non il bersaglio: al centro restano facebook
Stiamo andando benissimo - al punto che molti rilanciano #4libriperconoscermi addirittura senza sapere che l’ho lanciato io - daje x.com