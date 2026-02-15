Mauro Pagani ha scelto di chiamarsi “fuggiasco” nel suo documentario, perché la sua vita è stata costellata da continue fughe e tentativi di scappare dalle convenzioni. La sua musica nasce da un desiderio di libertà che lo spinge a esplorare territori sconosciuti, spesso lasciando dietro di sé tracce di sé stesso. Un esempio concreto di questa tensione lo si trova nelle sue collaborazioni, che lo hanno portato a viaggiare tra diversi stili e culture senza mai fermarsi.

“Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”: come mai il titolo completo di questo documentario definisce uno dei più grandi compositori e musicisti italiani come “fuggiasco”? Il motivo sono la sua straripante passione e creatività. Mauro Pagani è un polistrumentista, artista e produttore che ha lavorato con alcuni dei più famosi cantanti e gruppi musicali italiani. Nel 2021, in seguito ad una malattia, si è trovato a non ricordare più pezzi del suo passato: grazie agli amici e ai colleghi (spesso le stesse persone sono per lui entrambe le cose) è riuscito a recuperare i pezzi mancanti, a ricostruirsi e rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Andando dove non so – La recensione

