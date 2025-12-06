Allarme truffe | false convocazioni in caserma per svaligiare case due anziani sventano il raggiro

Tempo di lettura: 2 minuti Grave tentativo di truffa a San Leucio del Sannio. Alcuni cittadini stanno ricevendo telefonate sospette con le quali vengono invitati a recarsi con urgenza presso la locale stazione dei Carabinieri. L'obiettivo dei malviventi sarebbe quello di allontanare le persone dalle proprie abitazioni per poi introdursi nelle case e svaligiarle. Nelle scorse ore, infatti, due cittadini anziani sono stati contattati da un numero anonimo che chiedeva loro di presentarsi immediatamente in caserma. I due, insospettiti dall'anomala richiesta, hanno telefonato direttamente i Carabinieri della stazione di San Leucio del Sannio, ricevendo conferma che nessun agente li aveva contattati.

