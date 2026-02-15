Amici le pagelle della diciannovesima puntata | Peparini sconvolta 5 il gesto di Maria 10

Maria De Filippi ha scelto di trasmettere la diciannovesima puntata di Amici di domenica pomeriggio, portando in scena sfide intense tra gli allievi. La puntata si è conclusa con una grande sorpresa: Peparini è rimasta sconvolta dopo le valutazioni, mentre Maria ha ottenuto il massimo dei voti. La tensione si è fatta sentire tra i giovani talenti, che si sono sfidati in prove sempre più impegnative.

Concentrato di emozioni per la diciannovesima puntata di Amici di Maria De Filippi: come sempre il programma torna in onda la domenica pomeriggio con le sfide più avvincenti, per accompagnare gli allievi verso il Serale, mettendosi alla prova. I brani dei giovani cantanti sono stati scelti da loro, nessuna assegnazione dal reparto musicale o dal corpo docenti: è arrivata anche la rinascita di Elena, che ormai è passata dalla squadra di Anna Pettinelli a quella di Rudy Zerbi. Giusy Ferreri un concentrato di grinta. Voto: 8. La diciannovesima puntata di Amici è iniziata come di consueto con i saluti e la presentazione dei giudici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, le pagelle della diciannovesima puntata: Peparini sconvolta (5), il gesto di Maria (10) Amici, le pagelle della diciassettesima puntata: l’addio dolente (6), Maria perentoria (10), Zerbi furioso (5) Questa sera su Canale 5 si è chiusa la diciassettesima puntata di Amici. Amici, le pagelle della decima puntata: Celentano e la “cattiveria” (4), Maria grandiosa (8), Pettinelli si difende (2) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: Angie cresce e si avvicina al serale; Amici 25, le pagelle di domenica 8 febbraio: non c'è pace per Angie (7), Opi (5) fuori dai giochi; Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 8 febbraio: Angie vicina al Serale, Ilena Pastorelli sorprende; Amici 25, le pagelle: Ilenia Pastorelli straripante (9), Anna Pettinelli strega cattiva (5), il ritorno di Antonia (7). Amici, pagelle: Emiliano la maglia più meritata (8), Dorella e Anbeta coppia infernale (7), la maestra Celentano spiazza (7)Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 15 febbraio dello storico talent show della domenica di Canale 5 guidato da Maria De Filippi ... libero.it Amici, le pagelle della diciassettesima puntata: l’addio dolente (6), Maria perentoria (10), Zerbi furioso (5)Le pagelle della diciassettesima puntata di Amici: gli allievi si preparano in vista del Serale, e non mancano addii e note fin troppo dolenti ... dilei.it Amici, le pagelle ai protagonisti dopo la puntata di oggi: top e flop, tutti i voti facebook