Questa sera su Canale 5 si è chiusa la diciassettesima puntata di Amici. La sfida tra Maria Rosaria e gli altri concorrenti ha acceso le discussioni in studio. La ballerina di Alessandra Celentano ha ricevuto una valutazione severa da Francesca Tocca, che le ha dato un 6. Tra i voti più alti, invece, spicca il 10 di Maria, mentre Zerbi si è scagliato contro alcuni allievi, assegnando un 5. La serata ha lasciato tra il pubblico tante reazioni e qualche sorpresa.

La diciassettesima puntata di Amici è iniziata nel segno della sfida della ballerina Maria Rosaria, che fa(ceva) parte della squadra di Alessandra Celentano: a giudicarla è stato un volto legato al programma, ovvero quello di Francesca Tocca. Sguardo severo e piglio da prof, la Celentano non si è persa nemmeno un secondo della sfida: le nostre pagelle. La sfida di Maria Rosaria e l’addio alla Scuola di Amici. Voto: 6. C’era grande attesa per la sfida tra Maria Rosaria e Antonio, giudicata dalla ballerina Francesca Tocca. Entrambi hanno dato il cuore, l’anima, e non è mai facile decidere il destino di una persona tanto giovane che sogna di raggiungere quel traguardo tanto sperato: nel caso della Scuola di Amici, è il Serale, la fase finale, quella che precede l’agognata vittoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici, le pagelle della diciassettesima puntata: l’addio dolente (6), Maria perentoria (10), Zerbi furioso (5)

