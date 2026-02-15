Ambiente 4.0 il Mase lancia Sim | l’infrastruttura hi-tech per la sicurezza

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha presentato “Sim”, una nuova piattaforma digitale creata per migliorare la sicurezza ambientale. Questa infrastruttura tecnologica permette di monitorare i rischi legati a cambiamenti climatici e incidenti ambientali in tempo reale. Recentemente, il ministero ha spiegato che il sistema sarà fondamentale per intervenire più rapidamente e prevenire danni significativi. La piattaforma si basa su dati aggiornati provenienti da diverse fonti, rendendo più efficiente la gestione delle emergenze.

Una piattaforma del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per prevenire e gestire i rischi ambientali e climatici. Presentato oggi a Roma, presso la sede di Confindustria nell'ambito dell'evento in corso "Beyond Climate", il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM). L'infrastruttura nazionale, unica in Europa, all'avanguardia per l'apparato tecnologico sarà utilizzata per la prevenzione e il monitoraggio dell'instabilità idrogeologica, la gestione delle emergenze a supporto della protezione civile, l'agricoltura della precisione, il monitoraggio dell'inquinamento marino e litorale, l'individuazione degli illeciti ambientali e il monitoraggio degli incendi sul territorio nazionale. Il MASE lancia SIM, infrastruttura per la sicurezza ambientale. L'infrastruttura nazionale, prima in Europa, consente di poter contare su un'accessibilità continua da parte di tutte le Amministrazioni a un dataset veramente esteso.