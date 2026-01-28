Ambiente città smart e a impatto zero | stanziati 11,8 milioni dal Mase

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha annunciato uno stanziamento di 11,8 milioni di euro per finanziare nove città italiane. L’obiettivo è promuovere ambienti urbani più sostenibili, con progetti di città smart e a impatto zero. L’iniziativa fa parte della Missione Ue “Città intelligenti e a impatto climatico zero” e mira a trasformare le aree urbane italiane in modelli di sostenibilità.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sostiene con un nuovo programma di finanziamento l’impegno di nove città nella Missione Ue “Città intelligenti e a impatto climatico zero”. I centri italiani selezionati dall’Europa con il riconoscimento del “Mission City Label” e chiamati ad attuare i “Climate City Contract” sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino: a loro, il programma del ministero guidato d a Gilberto Pichetto destina complessivi 11,8 milioni di euro, oltre un milione e trecento mila euro per ciascuna città. L’iniziativa sostiene interventi che contribuiscano al raggiungimento della neutralità climatica attraverso azioni concrete e misurabili negli ambiti delle energie rinnovabili, dell’ efficienza energetica e della mobilità sostenibile, rafforzando il ruolo delle città come laboratori avanzati della transizione ecologica verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il ministero dell'Ambiente ha annunciato un nuovo finanziamento di 11,8 milioni di euro destinato a nove città italiane.

Parma si distingue come esempio di sostenibilità tra le città europee, grazie a un finanziamento di oltre 1,3 milioni di euro dal governo.

