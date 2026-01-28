Ambiente città smart e a impatto zero | stanziati 11,8 milioni dal Mase

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha annunciato uno stanziamento di 11,8 milioni di euro per finanziare nove città italiane. L’obiettivo è promuovere ambienti urbani più sostenibili, con progetti di città smart e a impatto zero. L’iniziativa fa parte della Missione Ue “Città intelligenti e a impatto climatico zero” e mira a trasformare le aree urbane italiane in modelli di sostenibilità.

Il  ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica  sostiene con un  nuovo programma di finanziamento  l’impegno di  nove città nella Missione Ue “Città intelligenti e a impatto climatico zero”.  I centri italiani selezionati dall’Europa con il riconoscimento del  “Mission City Label”  e chiamati ad attuare i  “Climate City Contract”  sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino: a loro, il programma del ministero guidato d a Gilberto Pichetto destina complessivi 11,8 milioni di euro, oltre  un milione e trecento mila euro per ciascuna città.  L’iniziativa sostiene  interventi che contribuiscano al raggiungimento della neutralità climatica  attraverso azioni concrete e misurabili negli ambiti delle  energie rinnovabili,  dell’ efficienza energetica  e della  mobilità sostenibile, rafforzando il ruolo delle città come laboratori avanzati della transizione ecologica verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

