almanacco domenica 15 febbraio 2026

La domenica è il giorno della sospensione. Il 15 febbraio cade nel cuore dell’inverno, ma porta con sé una luce più morbida, quasi indulgente. È una giornata che invita al rallentamento consapevole, alla cura delle relazioni, alla riflessione silenziosa. Non è un giorno di grandi inizi, ma di piccoli assestamenti interiori. L’inverno resta protagonista, ma nell’aria si percepisce un’anticipazione sottile: la promessa di una stagione che lentamente si avvicina. • 1564 — Nasce Galileo Galilei, lo scienziato che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di osservare il cielo e comprendere il movimento dei corpi celesti. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Il 15 febbraio, giorno segnato dal passaggio del calendario, vede il 46° giorno dell’anno.

Febbraio entra con un passo silenzioso.

