Febbraio entra con un passo silenzioso. È un mese di soglia, tra inverno ancora presente e primi segnali di primavera. La luce si fa più lunga e più forte, mentre il clima inizia a cambiare lentamente. La giornata si presenta tranquilla, senza grandi eventi, ma con l’aria di un nuovo inizio che si avvicina.

Febbraio entra con un passo silenzioso, quasi trattenendo il respiro. È un mese di soglia: l’inverno non è finito, ma la luce comincia a cambiare, più chiara, più lunga, più insistente. La domenica offre un ritmo lento, un invito a riorganizzare energie e intenzioni. È un giorno che chiede cura, non fretta. Siamo alla vigilia della Candelora. Simbolicamente, oggi è il giorno della “Pazienza del Seme”. Sotto il terreno gelato, la vita non è morta, ma sta calcolando il tempo. Il simbolo del giorno è la Lanterna di Carta: fragile, ma capace di proteggere una fiamma dai venti di tramontana. Mentre il resto del giardino riposa, l’Amamelide esplode in fiori gialli o ramati che sembrano piccoli nastri di seta arruffati. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Almanacco Domenica 1 Febbraio 2026

Approfondimenti su Almanacco Domenica

Oggi, domenica 1 febbraio, il calendario segna il 32° giorno dell’anno.

L’Almanacco di domenica 4 gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo anno, in un periodo in cui l’inverno si manifesta con quiete e introspezione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Domenica 1 febbraio 2026 | Nora e don Massimo commentano il Vangelo del giorno

Ultime notizie su Almanacco Domenica

Argomenti discussi: Almanacco | Domenica 1 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Domenica 1 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Domenica 1 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026. 81 ANNI FA IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE IN ITALIA.

Almanacco | Domenica 1 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 1º febbraio o primo febbraio è il 32º giorno del calendario gregoriano. Mancano 333 giorni alla fine dell'anno (334 negli anni bisestili). Santo del giorno: Sant'Agrippano, vescovo e martire. 1893 ... pisatoday.it

Domenica 1 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Nel 1945 in Italia viene introdotto il suffragio universale, riconoscendo per la prima volta alle donne il diritto di voto e segnando una svolta storica per la democrazia del Paese. trevisotoday.it

Buona Domenica 1 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - facebook.com facebook