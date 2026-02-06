Alice Mangione è Cruda e nuda | tarocchi confessioni e risate

La stand up comedian Alice Mangione ha portato sul palco del Teatro Masini di Faenza uno spettacolo intimo e diretto. Domenica 15 febbraio, ha raccontato la sua vita tra tarocchi, confessioni e risate. È il suo primo show da solista, scritto con Manuela Mazzocchi, e in scena ha scelto di dire tutto, senza filtri.

