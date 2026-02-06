Alice Mangione è Cruda e nuda | tarocchi confessioni e risate

Da ravennatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stand up comedian Alice Mangione ha portato sul palco del Teatro Masini di Faenza uno spettacolo intimo e diretto. Domenica 15 febbraio, ha raccontato la sua vita tra tarocchi, confessioni e risate. È il suo primo show da solista, scritto con Manuela Mazzocchi, e in scena ha scelto di dire tutto, senza filtri.

La stand up comedian Alice Mangione è protagonista sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, domenica 15 febbraio, con “Cruda e Nuda”, il suo primo spettacolo da solista, di cui è anche autrice insieme a Manuela Mazzocchi, in cui dice la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Alice Mangione

Tutta la verità, ma con i tarocchi. La stand-up comedian Alice Mangione in scena con "Cruda e Nuda"

Alice Mangione, la stand-up comedian di Ravenna, porta sul palco del Teatro Alighieri il suo primo spettacolo da solista,

Risate, rivelazione inedite e confessioni drammatiche nello studio di Francesca Fagnani

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alice Mangione

Argomenti discussi: Alice Mangione è Cruda e nuda: tarocchi, confessioni e risate; Faenza, Alice Mangione ed Elio Germano protagonisti dei prossimi appuntamenti al Teatro Masini; Tutta la verità, ma con i tarocchi. La stand-up comedian Alice Mangione in scena con Cruda e Nuda; In cerca di guai: letture ad alta voce e dialogo con la terza età.

Alice Mangione è ’Cruda e nuda’Alice Mangione si sgancia dalla famiglia – ovvero The Pozzolis Family, il celebre format con marito e figli che spopola... Alice Mangione si sgancia dalla famiglia – ovvero The Pozzolis Family, il ... ilrestodelcarlino.it

Mangione: La mia comicità ’cruda e nuda’. Dopo il successo social, torno sul palcoQuesta sera alle 21 la Sala San Luigi ospiterà la comica Alice Mangione, celebre per essere l’ideatrice e animatrice, insieme al marito Gianmarco Pozzoli, del progetto social ‘The Pozzolis Family’, ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.