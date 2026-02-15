Al teatro Alaleona in esclusiva regionale c’è ‘Otello’
Il teatro Alaleona di Montegiorgio ospita in anteprima regionale la rappresentazione di ‘Otello’, messa in scena lunedì 16 febbraio alle 21. La compagnia teatrale ha deciso di portare in scena questa celebre tragedia di Shakespeare per la prima volta nella zona, attirando così un pubblico curioso di vedere dal vivo uno dei drammi più noti del teatro inglese. La serata promette di essere un appuntamento speciale per gli appassionati di prosa, che potranno assistere a un allestimento originale e coinvolgente.
La prosa torna al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio con un'altra esclusiva regionale, lunedì 16 febbraio alle 21 andrà in scena ' Otello ' di William Shakespeare. A dare vita ad una delle opere senza tempo del bando Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello e Giorgio Pasotti, che cura anche la regia, nel ruolo di Iago; insieme a loro un cast di spessore: Claudia Tosoni, Davide Paganini, Gerardo Maffei, Salvatore Rancatore, Andrea Papale. Una tragedia, che purtroppo risulta sempre molto attuale dopo quasi cinque secoli, la storia del generale Otello che toglie la vita alla sua amata Desdemona, in preda a un delirante gelosia.
