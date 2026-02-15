Oscar Hiljemark ha annunciato con determinazione che il Pisa si presenta al Franchi per conquistare i tre punti, dopo la sconfitta contro il Milan. La partita contro la Fiorentina si avvicina e il centrocampista svedese ha insistito sull’obiettivo di portare a casa il risultato positivo per la squadra e i tifosi. La squadra si prepara intensamente, consapevole dell’importanza di questa sfida.

di Lorenzo Vero Oscar Hiljemark è stato ben chiaro, senza giri di parole, venerdì sera in sala stampa dopo la sconfitta del Pisa contro il Milan: "Andiamo a Firenze per vincere. Senza l’idea, la voglia di prendere i tre punti non ha nemmeno senso salire sul pullman. Voglio vincere per noi e per i tifosi". Inizia la settimana del derby. Anzi, più di una settimana: otto giorni separano il Pisa dalla partita del Franchi, in programma lunedì prossimo all’insolito e dalla dubbia utilità – soprattutto per i tifosi – delle 18:30. Una partita storica, il derby della Toscana. Dopo lo 0-0 della gara di andata che ha lasciato moltissimi strascichi da un punto di vista arbitrale, con i nerazzurri che ancora non hanno digerito le decisioni di non assegnare i calci di rigore dopo i tocchi di mano di Pongracic e Fazzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al Franchi per battere la Fiorentina. Conto alla rovescia per il derby. Hiljemark dritto all’obiettivo: "Tre punti per la squadra e i tifosi»

La partita tra Fiorentina e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Kean al 92°.

Il nuovo allenatore del Pisa, Pontus Hiljemark, promette di puntare tutto sulla salvezza e chiede ai suoi giocatori di fare punti subito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.