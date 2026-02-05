hiljemark unico obiettivo salvare il pisa subito i tre punti

Il nuovo allenatore del Pisa, Pontus Hiljemark, promette di puntare tutto sulla salvezza e chiede ai suoi giocatori di fare punti subito. Subentrato a Gilardino, tiene i piedi per terra ma non nasconde l’obiettivo: portare i tre punti già dalla prossima partita. Il tecnico svedese si presenta con entusiasmo, anche se ammette di dover ancora adattarsi al calcio italiano.

Il nuovo tecnico è subentrato all'esonerato Alberto Gilardino PISA - "Sono molto contento. Mi manca un po' il ritmo con l'italiano. Sono molto orgoglioso di essere qua. L'unico obiettivo è salvarsi. Voglio lavorare qui per tanti anni ma adesso dobbiamo fare subito i tre punti". Sono le parole del neo allenatore del Pisa Oscar Hiljemark presentato alla stampa alla vigilia della sfida in casa con l'Hellas Verona in programma domani sera (ore 20.45) al "Bentegodi". Hiljemark parla delle sue prime sensazioni dell'ambiente nerazzurro: "Abbiamo fatto tre giorni insieme e ho provato a mandare un messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

