La città delle Persone ha presentato un ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione, evidenziando l'importanza di tutela della funzione pubblica di Pisamo nella gestione di eventi culturali, turistici e sportivi. Questa iniziativa riflette un’attenzione costante al bene comune e alla valorizzazione delle risorse locali. Quale futuro per il bene comune.

La città delle Persone ha presentato un ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione, che richiama il tema dell'interesse pubblico attraverso la tutela della funzione pubblica di Pisamo nella gestione di eventi culturali, turistici e sportivi. L'atto chiede, spiega una nota della lista civica di sinistra, "di evitare derive privatistiche che rischiano di escludere fasce di popolazione, studenti e cittadini con minori risorse, garantendo invece accessibilità, gratuità e inclusione di quanto viene programmato". "Tra gli impegni da noi richiesti - osservano i consiglieri comunali Paolo Martinelli (in foto), Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo - ci sono una programmazione condivisa, la co-progettazione con associazioni e università che hanno competenze specifiche su cultura e sport.

