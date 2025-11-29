Addio a Giorgio Frezza voce storica e volto indimenticabile di Ernica TV

Un velo di tristezza è sceso sulla città di Alatri e sull'intero panorama dell'informazione locale ciociara. È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Giorgio Frezza, figura iconica e storico conduttore di Ernica TV. Aveva 84 anni.La notizia della sua scomparsa, avvenuta in un ospedale di Roma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Addio a Giorgio Ribolini, storico manager dell’Unione Sarda e protagonista dell’evoluzione industriale del giornale. Un leader equilibrato, rispettato e capace, che ha segnato una stagione importante dell’editoria sarda. Seguici per non perdere le prossime no - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giorgio Forattini: «una sua vignetta valeva più di un commento» ift.tt/bHJD4m7 Vai su X

Addio ad Anna Vincenzoni, storica fotografa della «Voce». Lunedì i funerali - JESI Grande dolore in tutta la Vallesina per la scomparsa di Anna Virginia Vincenzoni, storica fotografa del settimanale diocesano “Voce della Vallesina”. Si legge su corriereadriatico.it

Addio a Giorgio Armani. De Laurentiis: "Perdo un amico" - Non sarà il nero da lui reso iconico e riconoscibilissimo, ma da allora, con la partnership e la ... rainews.it scrive