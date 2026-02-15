A che ora lo sci alpino domani in tv slalom maschile Olimpiadi 2026 | programma e streaming

Il giorno prima dello slalom maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la gara di sci alpino è stata annullata a causa di condizioni meteo avverse. La decisione è stata presa ieri sera, quando le forti nevicate e il vento forte hanno reso impossibile preparare la pista in sicurezza. Gli organizzatori hanno annunciato che la competizione si svolgerà oggi, con una copertura in diretta sui canali sportivi e online.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il lo slalom maschile. L'appuntamento è per domani, lunedì 16 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, dove andrà in scena l'ultima gara riservata agli uomini in questa edizione dei Giochi: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30 per incoronare per incoronare il nuovo Campione Olimpico e assegnare le medaglie tra i pali stretti, prima del gran finale con lo slalom femminile previsto mercoledì. L'Italia si affiderà soprattutto ad Alex Vinatzer, chiamato a dare una sterzata dopo l'uscita nella seconda manche del gigante.