30 anni visti da scrittrici e scrittori Gianni Biondillo | Su e giù a spasso nel tempo

Gianni Biondillo ricorda i suoi trent’anni tra le pagine dei libri, mentre fuori pioveva forte. La giornata, che sembrava promettere qualcosa di speciale, si è trasformata in una passeggiata tra ricordi e emozioni, tra le strade di città che cambiano e i personaggi che hanno fatto compagnia nel tempo. La pioggia battente ha accompagnato le sue riflessioni, mentre sfogliava i ricordi di una vita dedicata alla scrittura.

C ome se non bastasse, pioveva. E pensare che la giornata era iniziata bene, con il nuovissimo cellulare Star-tac che si era regalata per il suo compleanno. Le era costato una fortuna, ma trent’anni si compiono una volta sola, giusto? Poi, il tempo di inserire la scheda telefonica e accendere il portatile che le arrivò il messaggino. In più pioveva, a dirotto. Peggio di così non poteva andare. Pianse per tutto il tempo lungo la strada, provando a richiamare inutilmente (una voce insisteva: “cliente non raggiungibile”), confondendo sul volto lacrime e gocce di pioggia. Cellulare vintage? Sì, grazie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Gianni Biondillo: «Su e giù, a spasso nel tempo» 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Per Daniele Mencarelli, la svolta arriva in leggerezza Trent’anni rappresentano un’età di passaggi e riflessioni, tra l’infanzia e l’età adulta. 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Chiara Moscardelli: «Quel carrello vuoto sono io» Celebrando i trent’anni attraverso gli occhi di scrittrici e scrittori, questa narrazione offre un’interpretazione personale e riflessiva del passare del tempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: All Eyez on Me, 30 anni fa l'ultimo album in vita di 2Pac: 8 curiosità; Goffredo Cerza compie 30 anni, la festa misteriosa: la sorpresa a Michelle Hunziker, il regalo di Aurora Ramazzotti; Dream like it’s 1996, Alice e l’ansia da tamagotchi: Pensavo di averlo lasciato morire; Il Consiglio Regionale premia il dottor Luca Gorreri, da oltre 30 anni nell'Ente Parco San Rossore. 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Andrea Vitali: Com’è difficile far tornare i contiQuarto appuntamento con la nostra serie dedicata ai 30 anni visti da scrittori e scrittrici, qui alle prese con i tranelli della matematica ... iodonna.it 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Per Daniele Mencarelli, la svolta arriva in leggerezzaIo trent’anni li ho fatti da poco. La festa è stata contenuta, come sempre a casa mia, la gioia tanta, la malinconia pure, a ogni auguri Francesco non ce n’è stato uno che non abbia aggiunto: ormai ... iodonna.it un ricordo di Gianni Biondillo [link nei commenti] Vivo con dolore la notizia che mi è appena giunta che venuto a mancare Giancarlo Consonni, e al contempo con delizia il ricordo, che so indelebile, che ho e avrò sempre di lui. continua a leggere su www.nazi facebook