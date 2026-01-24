30 anni visti da scrittrici e scrittori Chiara Moscardelli | Quel carrello vuoto sono io

Celebrando i trent’anni attraverso gli occhi di scrittrici e scrittori, questa narrazione offre un’interpretazione personale e riflessiva del passare del tempo. Chiara Moscardelli, con la sua frase “Quel carrello vuoto sono io”, coglie l’essenza di un momento di introspezione. In un martedì di febbraio a Milano, la città efficiente e ordinata si distingue per la sua natura pragmatica, meno incline a lasciarsi coinvolgere dalle emozioni.

È un martedì di febbraio ed è il suo trentesimo compleanno. A Milano però questo non interessa. È una città efficiente, puntuale, ben stirata, ma poco incline ai sentimenti. Quelli, se proprio insistono, devono prendere appuntamento e sperare che qualcuno li faccia entrare tra una call e l'altra. Per giunta piove e i mezzi sono in sciopero. Così, mentre lei cammina di fretta (a Milano si deve sempre andare di fretta, anche senza un vero motivo), con il cappotto chiuso fino al mento, ha l'umore di chi avrebbe voluto restare a letto e invece no, non può, perché ha l'ennesima seduta con la sua psicoanalista.

