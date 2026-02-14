Zelensky | Ue fuori da trattative è grave

Volodymyr Zelensky denuncia che l’Unione Europea si è ritirata dalle trattative, creando una situazione difficile per l’Ucraina. Il presidente ucraino evidenzia come i paesi europei siano impegnati a sostenere il proprio fronte, mentre alcuni leader si concentrano su questioni interne, come il benessere personale di Victor Orban, piuttosto che sulla difesa comune contro l’invasione russa. Zelensky sottolinea la pressione costante dei suoi alleati, come Polonia, Stati baltici, Moldavia e Romania, che supportano attivamente il paese nel fronteggiamento del conflitto.

13.25 "Gli ucraini tengono il fronte europeo. Dietro a noi Polonia e Stati baltici, Moldavia e Romania e un Victor che pensa a come crescere la sua pancia e non il suo esercito per impedire ai carri armati russi di tornare a Budapest". Così il presidente ucraino Zelensky alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco. "Putin si crede uno zar, ma è schiavo della guerra. Trump ascolti. Unità euroatlantica intercetta raid russi. Grave errore escludere Ue da trattative. Dividere l'Ucraina non porta a pace. Due mesi di tregua e faremo elezioni".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

