Ragazzo accoltellato fuori da scuola | è grave

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall’istituto De Nicola a Sesto San Giovanni, nel primo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre. L’aggressione, avvenuta in via Saint Denis, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in codice rosso al vicino ospedale Niguarda. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L'aggressione e le coltellate, poi la corsa al Niguarda. In codice rosso. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall'istituto De Nicola di via Saint Denis, a Sesto San Giovanni, nel primo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre.Il giovane è stato accompagnato con la massima.

Ragazzo accoltellato fuori da scuola, il padre Mi ha chiamato e l'ho trovato in una pozza di sangu

#Milano Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada, nel quartiere Barona. Le sue condizioni sono gravi. Lo avrebbero circondato in 4 e colpito con 2 fendenti per derubarlo del portafogli e del cellulare. E' stato trasportato in codice rosso all'Ospedale - facebook.com facebook

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in pieno centro a Milano per 50 euro. Cos’altro deve succedere per far capire al Governo Meloni che in Italia c’è un enorme problema di sicurezza Abbiamo bisogno di più forze dell’ordine per le strade, a cominciare x.com

