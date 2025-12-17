Ragazzo accoltellato fuori da scuola | è grave

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall’istituto De Nicola a Sesto San Giovanni, nel primo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre. L’aggressione, avvenuta in via Saint Denis, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in codice rosso al vicino ospedale Niguarda. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’aggressione e le coltellate, poi la corsa al Niguarda. In codice rosso. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall’istituto De Nicola di via Saint Denis, a Sesto San Giovanni, nel primo pomeriggio di mercoledì 17 dicembre.Il giovane è stato accompagnato con la massima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

